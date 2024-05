Răzvan Lucescu, prima reacţie după victoria uriaşă din derby-ul cu Panathinaikos! PAOK, la un pas de titlu în Grecia - Antena Sport

„Cred că toate meciurile au avut aceeaşi presiune şi intensitate, acelaşi joc dificil. Azi am simţit că trebuie să închidem meciul mai repede. Aşa cum am vrut şi cu Olympiacos şi AEK, când eram în avantaj.

Dacă-mi aduc aminte de istorie, am spus-o de multe ori, am pornit de la minus şi nimeni nu ne-a dat nicio şansă, deci există răzbunare. Pas cu pas, am ajuns în această poziţie. Astăzi, ne-am asgirat locul secund şi am ajuns la opt participări în cupele europene.

Reclamă

Pentru a menţine echilibrul, pentru a pregăti meciul, toţi trebuie să rămânem umili şi concentraţi. Sunt mândru de sezonul pe care l-am făcut, puteţi vedea şi ce s-a întâmpla în exterior”, a declarat Răzvan Lucescu, conform sport24.gr.

PAOK a urcat pe primul loc în campionatul Greciei, profitând şi de pasul greşit făcut de AEK, care a pierdut duelul cu Olympiakos. În ultima etapă a play-off-ului din Grecia, PAOK are nevoie de victorie, în duelul cu Aris, pentru a cuceri titlul. Partida decisivă va fi de asemenea, live în AntenaPLAY. Partida decisivă pentru titlu, dintre Aris şi PAOK, se va disputa duminică, de la ora 20:00.

PAOK, victorie uriaşă cu Panathinaikos

PAOK, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea Panathinaikos, în penultima etapă din play-off-ul campionatului grec. PAOK este lider şi poate deveni campioană după ultima etapă.

Reclamă 4 / 0/3

Au fost două derby-uri în Grecia, în această etapă a 9-a din play-off, penultima a campionatului. Olympiacos Pireu a dispus cu 2-0 de AEK, ajutând astfel, de la distanţă, echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic. Românul şi elevii săi aveau nevoie de victorie cu Panathinaikos pentru a rămâne la mâna lor în lupta pentru titlu. Şi deşi Răzvan a fost nevoit să recurgă la schimbări încă din minutul 19, după accidentarea lui Thomas Murg, gazdele au deschis scorul în minutul 37, prin Taison. După 1-0 la pauză, Lucescu jr a schimbat inspirat în minutul 66, când l-a scos pe autorul golului, Taison, petru a-l introduce pe Andrija Zivkovic. Iar sârbul a majorat diferenţa de pe tabelă în minutul 72. Alexander Jeremejeff i-a readus pe oaspeţi în joc, marcând în minutul 78, însă Veirinha, în minutul 89, şi Zivkovic în minutul 90+2, au stabilit rezultatul final. Victorie cu 4-1 pentru PAOK, care este lider în clasament, înaintea ultimei etape, cu 77 de puncte. Pe locul secund se află AEK Atena, cu 75 de puncte.

Va câştiga Răzvan Lucescu titlul în Grecia? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...