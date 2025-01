Real Madrid, tot mai aproape să îl piardă pe Vinicius! Anunţul categoric făcut în Arabia Saudită: "E doar o chestiune de timp" - Antena Sport

Totodată, Karim Benzema a dezvăluit şi ce a vorbit cu Vinicius, după scandalul de la gala Balonului de Aur. „Galacticii” au fost nemulţumiţi de faptul că brazilianul nu a primit marele trofeu, iar atacantul francez l-a sfătuit pe acesta să continue să lupte pentru a câştiga râvnitul premiu.

„(Ce ai vorbit cu foştii coechipieri) Am vorbit ca prieteni. Am vorbit mai mult despre viaţă, decât despre fotbal. Cu Vinicius, de exemplu, am vorbit despre Balonul de Aur, dar a fost o discuţie cu toţi despre lucruri simple.

(Ce i-ai spus lui Vinicius) I-am spus că nu trebuie să acorde atenţie, că nu trebuie să-şi piardă intensitatea, pentru că e cel mai bun din lume şi într-o zi va câştiga Balonul de Aur”, a mai spus Karim Benzema.