Karim Benzema, mesaj despre revenirea la Real Madrid! Ce i-a transmis lui Vinicius, după scandalul de la gala Balonului de Aur - Antena Sport

Karim Benzema, la Real Madrid/ Profimedia Karim Benzema a transmis un mesaj ferm despre o posibilă revenire la Real Madrid. Atacantul francez a declarat că pe viitor, s-ar putea întoarce la clubul de pe Santiago Bernabeu. Karim Benzema şi-a vizitat foştii coechipieri de la Real Madrid în Arabia Saudită, acolo unde „galacticii" dispută Supercupa Spaniei. Trupa lui Carlo Ancelotti se va duela cu Barcelona pentru marele trofeu, finala urmând să se dispute duminică. Karim Benzema, mesaj despre revenirea la Real Madrid Karim Benzema a oferit un interviu pentru presa spaniolă. Ibericii l-au întrebat imediat despre o revenire la Real Madrid, iar atacantul francez a dezvăluit că se gândeşte să se întoarcă la clubul la care a scris istorie, după ce îşi va încheia aventura în Arabia Saudită. „(Îţi trece prin minte ideea revenirii la Real Madrid) Da, sigur, de ce nu. În acest moment sunt în Jeddah, mă simt bine. Dar timpul va decide cum va decurge viaţa şi sunt sigur că voi fi din nou aproape de Madrid", a declarat Karim Benzema, conform marca.com. Totodată, Karim Benzema a dezvăluit şi ce a vorbit cu Vinicius, după scandalul de la gala Balonului de Aur. „Galacticii" au fost nemulţumiţi de faptul că brazilianul nu a primit marele trofeu, iar atacantul francez l-a sfătuit pe acesta să continue să lupte pentru a câştiga râvnitul premiu.

„(Ce ai vorbit cu foştii coechipieri) Am vorbit ca prieteni. Am vorbit mai mult despre viaţă, decât despre fotbal. Cu Vinicius, de exemplu, am vorbit despre Balonul de Aur, dar a fost o discuţie cu toţi despre lucruri simple.

(Ce i-ai spus lui Vinicius) I-am spus că nu trebuie să acorde atenţie, că nu trebuie să-şi piardă intensitatea, pentru că e cel mai bun din lume şi într-o zi va câştiga Balonul de Aur”, a mai spus Karim Benzema.

Mesajul lui Carlo Ancelotti înainte de „El Clasico” din Supercupa Spaniei

Carlo Ancelotti a venit cu un mesaj pentru fotbaliștii săi, dar şi pentru fanii Real Madridului înainte de finala Supercupei Spaniei. „Los blancos” s-au impus cu 3-0 în faţa celor de la Mallorca şi s-au calificat în finală, acolo unde o vor întâlni pe marea rivală Barcelona. Se anunță un adevărat spectacol în „El Clasico”, care se va disputa duminică, de la ora 21:00.

