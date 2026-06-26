“S-a terminat cu Zeljko Kopic”. A picat revenirea pe bancă a fostului antrenor de la Dinamo

Zeljko Kopic a fost asociat în ultimele zile cu o revenire pe banca tehnică după despărțirea de Dinamo, formația cipriotă Anorthosis Famagusta fiind cea care l-a avut pe listă pe croat. Până la urmă, cele două tabere nu au ajuns la un consens, jurnaliștii din țara insulară notând că problma a fost reprezentată de pretențiile tehnicianului de 48 de ani.

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Zeljko Kopic și Dinamo s-au despărțit la începutul acestei luni, iar de atunci a fost asociat cu diverse mutări, niciuna concretizată însă. Cel mai recent, s-a scris că tehnicianul din balcani ar fi dorit de Anorthosis Famagusta, formație care își luase rămas-bun de la Mauro Camoranesi, italianul care în 2006 câștiga Cupa Mondială.

A picat venirea lui Kopic la Anorthosis

Jurnaliștii din Cipru au dezvăluit că Zelko Kopic a fost remarcat de clubul cipriot și că experiența sa din campionatul insular acumulată la Pafos în sezonul 2018/19 ar conta pentru conducere. Ulterior, un alt site a venit cu noi informații care anunțau că mutarea respectivă a picat, titrând “S-a terminat cu Zeljko Kopic”.

În interiorul articolului, au fost oferite motivele pentru croatul nu a mai ajuns la Anorthosis, factorul financiar fiind un motiv invocat de presa din Cipru.

“Zeljko Kopic a fost exclus din cursa pentru banca lui Anorthosis, deoarece poziția sa cu privire la anumite aspecte a fost de așa natură încât nu permitea discuții suplimentare.