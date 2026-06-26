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“S-a terminat cu Zeljko Kopic”. A picat revenirea pe bancă a fostului antrenor de la Dinamo

Andrei Nicolae Publicat: 26 iunie 2026, 11:12

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S-a terminat cu Zeljko Kopic. A picat revenirea pe bancă a fostului antrenor de la Dinamo

Zeljko Kopic, după un meci / Sport Pictures

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Zeljko Kopic a fost asociat în ultimele zile cu o revenire pe banca tehnică după despărțirea de Dinamo, formația cipriotă Anorthosis Famagusta fiind cea care l-a avut pe listă pe croat. Până la urmă, cele două tabere nu au ajuns la un consens, jurnaliștii din țara insulară notând că problma a fost reprezentată de pretențiile tehnicianului de 48 de ani.

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Zeljko Kopic și Dinamo s-au despărțit la începutul acestei luni, iar de atunci a fost asociat cu diverse mutări, niciuna concretizată însă. Cel mai recent, s-a scris că tehnicianul din balcani ar fi dorit de Anorthosis Famagusta, formație care își luase rămas-bun de la Mauro Camoranesi, italianul care în 2006 câștiga Cupa Mondială.

A picat venirea lui Kopic la Anorthosis

Jurnaliștii din Cipru au dezvăluit că Zelko Kopic a fost remarcat de clubul cipriot și că experiența sa din campionatul insular acumulată la Pafos în sezonul 2018/19 ar conta pentru conducere. Ulterior, un alt site a venit cu noi informații care anunțau că mutarea respectivă a picat, titrând “S-a terminat cu Zeljko Kopic”.

În interiorul articolului, au fost oferite motivele pentru croatul nu a mai ajuns la Anorthosis, factorul financiar fiind un motiv invocat de presa din Cipru.

Zeljko Kopic a fost exclus din cursa pentru banca lui Anorthosis, deoarece poziția sa cu privire la anumite aspecte a fost de așa natură încât nu permitea discuții suplimentare.

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Kopic avea pretenții excesive atât financiare, cât și în ceea ce privește contractul său, așa că Anorthosis a mizat complet pe Karel Geraerts, care a fost prima opțiune de la început“, au scris jurnaliștii din Cipru.

Până să revină pe banca tehnică, Zeljko Kopic își va îndeplini rolul de analist pe care îl are pentru un portal din Croația pe parcursul Cupei Mondiale.

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