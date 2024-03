Sven-Goran Eriksson, pregătit înainte de Liverpool Legends - Ajax Legends (sâmbătă, 17:00, AntenaPLAY): "E ca un vis pentru mine" - Antena Sport

Reclamă

La conferinţa de presă premergătoare partidei, el a vorbit despre pasiunea sa pentru Liverpool, care a fost împărtăşită de tatăl lui, dar şi despre atmosfera de pe Anfield:

„Tatăl meu este fanul lui Liverpool, de aici vine pasiunea. Le-am scris celor din club să văd dacă pot să urmăresc un antrenament. Ei mi-au răspuns şi am văzut un meci. A fost o onoare.

Este ca un vis pentru mine. Mereu am visat-o pe Liverpool. Au fost discuţii o singură dată, acum mulţi ani. Nu s-a întâmplat nimic atunci. Când m-au întrebat, am crezut că e o glumă. Bineînţeles că am acceptat invitaţia legendelor.

You’ll Never Walk Alone este magic. Abia aştept. E important dacă vom câştiga, dar nu atât de important. Sunt onorat şi le mulţumesc celor de la Liverpool că mi-au oferit această oportunitate. Aici se vede puterea fotbalului, puterea lui Liverpool. Un meci amical şi 60.000 de oameni în tribune. Este extraordinar.

Our #LFCLegends2024 game has sold out 🙌

A record-breaking crowd of 59,655 will be at Anfield supporting the @LFCFoundation fundraiser 👏

— Liverpool FC (@LFC) March 22, 2024

Cred că e cea mai frumoasă atmosferă din lume. O mare parte din asta se datorează imnului. Asta îmi face pielea de găină de fiecare dată, chiar şi în ziua de azi. Am fost de multe ori pe stadion. E o atmosferă incredibilă”, a declarat Sven-Goran Eriksson, la conferinţa de presă premergătoare partidei de pe Anfield. Sven-Goran Eriksson a fost întrebat şi cum a devenit tatăl său fanul „cormoranilor”, dar nu a ştiu să răspundă la această întrebare, spunând că ştie doar cum acesta a susţinut-o pe Liverpool dintotdeauna: „Bună întrebare. Nu ştiu. Ştiu doar că a fost mereu fanul lui Liverpool. M-a sunat acum câteva zile pentru că nu găsea canalul pe care se dă meciul. Acest meci va fi în direct şi în Suedia, aşa că o să îl vadă. Atât de mare este Liverpool. Nu ratează niciodată un meci”, a mai spus Sven-Goran Erikkson. Sven-Goran Erikkson, discurs minunat despre Jurgen Klopp: „Sunt trist că pleacă” Sven-Goran Eriksson a vorbit şi despre Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool şi una dintre persoanele care l-au invitat pe suedez pe banca echipei în meciul cu legendele lui Ajax: „A fost o surpriză pentru mine. Nu am vorbit cu el, dar a fost foarte frumos din partea lui să mă invite. Face o treabă grozavă. Nu îl cunosc, nu m-am întâlnit niciodată cu el, dar cred că e un motivator grozav. Sunt trist că pleacă. Nu ştiu dacă va reuşi să câştige tripla. Cred că Liverpool va câştiga titlul în Premier League. Joacă un fotbal bun, cu mulţi tineri”, a mai spus suedezul. Echipele lui Liverpool şi Ajax, în meciul de sâmbătă, de la ora 17:00, de pe AntenaPLAY: Reclamă

Liverpool: Jerzy Dudek, Sander Westerveld, Chris Kirkland, Sami Hyypia, Martin Skrtel, Daniel Agger, Fabio Aurelio, Gregory Vignal, Bjorn Tore Kvarme, Steven Gerrard, Momo Sissoko, Igor Biscan, Jay Spearing, Mark Gonzalez, Maxi Rodriguez, Fernando Torres, Ryan Babel, Djibril Cisse, Jari Litmanen, Dirk Kuyt, Nabil El Zhar

Ajax: Aron Winter, Bogdan Lobonț, Clyde Wijnhard, Danny Blind, Dennis Gentenaar, Derk Boerrigter, Eyong Enoh, Jan van Halst, Jari Litmanen, Kiki Musampa, Kenneth Perez, Michael Krohn-Dehli, Nordin Wooter, Nwankwo Kanu, Olaf Lindenbergh, Rafael van der Vaart, Ricardo van Rhijn, Richard Witschge, Ronald de Boer, Ryan Babel, Siem de Jong, Sjaak Swart, Simon Tahamata, Sonny Silooy, Urby Emanuelson.

