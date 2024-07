Toate cluburile din Arabia Saudită vor fi privatizate! Ce urmează după ce s-au cheltuit 886 de milioane de euro în transferuri - Antena Sport

Potrivit ministerului, privatizarea face parte din eforturile de „accelerare a transformării sectorului sportiv„, în timp ce primul exportator mondial de ţiţei încearcă să îşi reducă dependenţa de petrol şi să îşi îmbunătăţească imaginea.

Anunţul radical făcut de Cristiano Ronaldo după ce a plâns în hohote la EURO 2024

Anunţul radical făcut de Cristiano Ronaldo după ce a plâns în hohote la EURO 2024, în timpul meciului Portugalia – Slovenia a venit la finalul partidei care i-a adus pe lusitani în sferturile de finală ale competiţiei. El susţine că acesta este ultimul EURO al carierei.

Diego Costa a fost eroul portughezilor, el apărând trei lovituri de departajare. Situaţia putea însă să fie alta. În prima repriză a prelungirilor, Cristiano a ratat un penalty şi s-a prăbuşit emoţional. A plâns până când a început a doua repriză, fiind cu greu calmat de coechipieri.

„Acesta este ultimul meu EURO, evident. Dar nu am fost emoţionat din cauza asta. Am fost emoţionat datorită entuziasmului. Mi-a părut rău pentru fani. Totdeauna am dat totul pentru acest tricou. Voi face asta mereu. Trebuie să îţi asumi responsabilitatea”, a spus starul de 39 de ani.

Dacă Oblak i-a parat penalty-ul în timpul meciului, la loviturile de departajare, Ronaldo a executat în plasa laterală, fără şanse pentru portarul lui Atletico. Acesta a fost învins şi de Bruno Fernandes şi Bernardo Silva. Diego Costa a devenit primul portar care apără 3 penalty-uri la un EURO şi lusitanii vor da peste Franţa în sferturile de finală.

„Este un moment greu de explicat. Am avut șansa să calific Portugalia, dar am ratat. Nu am ratat niciun penalty tot anul și s-a întâmplat acum. Este adevarat ca Oblak a anticipat bine, îl felicit.

Este un amestec de amărăciune și bucurie. Important este că ne-am calificat, am muncit mult și toți cred că sunt de acord că am avut multe ocazii, iar Sovenia a vrut tot meciul să se apere. A fost si prestația uluitoare a lui Diogo Costa cu trei penalty-uri apărate si totul a ieșit bine”, a spus Cristiano Ronaldo după ce Portugalia s-a calificat în sferturile de finală de la EURO 2024, acolo unde va juca cu Franţa lui Kylian Mbappe.