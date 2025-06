Kimi Antonelli, în culmea fericirii! Dezvăluiri după primul podium din carieră: "Am fost atât de stresat" - Antena Sport

Kimi Antonelli a dat lovitura în Marele Premiu de Formula 1 al Canadei. Pilotul secund al celor de la Mercedes a reuşit să obţină primul podium al carierei. A fost, de fapt, cursa perfectă pentru motoristul german. Mercedes a obţinut o dublă. George Russell a câştigat, iar Amtonelli a terminat pe locul al treilea. Campionul mondial, Max Verstappen de la Red Bull Racing a terminat cursa pe locul secund.

Kimi Antonelli era extrem de emoţionat la finalul cursei. A spus ce a simţit în întrecerea care i-a adus primul podium al carierei.

Kimi Antonelli, dezvăluiri de pe podium

Kimi Antonelli era extrem de apăsat după locul 3 obţinut în Marele Premiu de Formula 1 al Canadei. A spus ce s-a întâmplat în startul cursei. “Am fost atât de stresat în această cursă. Am avut un start foarte bun, am ajuns pe locul al treilea. În ultimul stint am forţat prea mult în spatele lui Max şi aproape am distrus pneul stânga faţă, dr sunt fericit să fiu pe podium. Am avut un start foarte bun. Am fost în paralel cu cei din faţa mea şi am trecut pe 3. Ştiam că voi avea un avantaj în al treilea viraj”, a spus Antonelli, pe podoium, intervievat de fostul mare pilot, Nico Rosberg.

Antonelli e încrezător. E convins că Mercedes poate repeta rezultatul şi în cursele următoare. Următoarea cursă e în Austria, pe circuitul de casă al celor de la Red Bull Racing. “Cred că acest circuit a fost foarte bun pentru noi şi maşina noastră. A fst un week-end incredibil. Sper să păstrăm acest moment şi în cursele următoare”, a mai spus Antonelli.

