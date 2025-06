"Nu suntem echipă de mâna a doua". Mihai Stoichiţă, reacţie fermă după eliminarea României U21 de la EURO 2025 - Antena Sport

Mihai Stoichiţă a tras concluziile, după ce România U21 a fost eliminată de la EURO 2025, după eşecul cu Spania U21, scor 1-2. Directorul tehnic din cadrul FRF a declarat că “tricolorii” lui Daniel Pancu au avut evoluţii remarcabile la turneul final din Slovacia.

Mihai Stoichiţă a subliniat că România U21 a demonstrat la EURO 2025 că nu este o naţională “de mâna a doua” din Europa. Oficialul FRF l-a lăudat şi pe Daniel Pancu.

Mihai Stoichiţă, reacţie fermă după eliminarea României U21 de la EURO 2025

Stoichiţă nu a fost însă mulţumit de unii jucători, subliniind greşelile făcute la golurile marcate de spanioli. Acesta a transmis că “tricolorii” nu ar trebui să se mulţumească doar cu regula din Liga 1 care îi favorizează.

“Suntem bucuroşi că am fost aici. Am demonstrat că nu suntem o echipă de mâna a doua, am jucat de la egal la egal şi cu Italia, şi cu Spania. Se poate interpreta că suntem mai defensivi decât ei. Dar aşa defensivi cum am fost, puteam să definim meciul în favoarea noastră, în a doua repriză. Se ratează, aşa e fotbalul. O fază defensivă extraordinar de bine organizată de Pancu, Spania te dezechilibrează tot timpul, au tehnică, fantezie, nu au reuşit să facă mare lucru. Jucau un fel de handbal, pasau în jurul careului, au avut vreo 2-3 ocazii.

Golurile au venit în urma unor interpretări greşite de joc ale unor jucători de-ai noştri. Ar trebui la club să-şi definitiveze astfel de acţiuni, să nu le mai facă, să atace acolo…chiar dacă cred că nu a fost de roşu, dar dacă îi dai posibilitatea arbitrului să interpreteze cum vrea el. Ianis, la margine, cade cu spaniolul. Spaniolul, şmecher, se ridică şi intră în teren. Doctorul ne zice nouă să iasă de pe teren. Jucăm zece contra opt.