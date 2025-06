De ce a refuzat-o Denis Drăguş pe FCSB. Tricolorul i-a oferit un răspuns scurt lui Gigi Becali - Antena Sport

Gigi Becali l-a dorit pe Denis Drăguş la FCSB pentru a forţa calificarea în grupa de Champions League. Jucătorul lui Trabzonspor a refuzat oferta latifundiarului din Pipera şi acum a explicat şi de ce. Atacantul lateral vrea să se bată pentru un loc de titular la echipa de care aparţine.

Gigi Becali nu mai are nicio şansă să-l aducă la FCSB pe Denis Drăguş. Jucătorul naţionalei a făcut publice motivele pentru care nu vrea să revină în Liga 1.

Denis Drăguş, răspuns claar pentru Gigi Becali

Denis Drăguş şi-a decis viitorul. A refuzat-o pe FCSB şi spune că va rămâne în Turcia, la Trabzonspor. Asta deşi aa avut un sezon prost în Turcia şi şi-a pierdut locul de titular. “(n.r. De ce nu îţi doreşti să vii la FCSB?) Pentru că în momentul ăsta mă simt bine unde sunt, n-am avut în niciun moment gândul ăsta de a pleca. Nu sunt genul care atunci când nu merge bine să renunţ şi atunci vreau să mă impun. A fost un an greu, am fost accidentat, a fost o perioadă dificilă. Nu am discutat cu nimeni”, a spus Drăguş.

Atacantul lateral a avut probleme cu accidentările, dar şi cu forma slabă în care s-a aflat. Mircea Lucescu nu l-a ocolit însă de la convocări şi de la titularizare în preliminariile World Cup 2026. Drăguş i-a pasat decisiv lui Dennis Man la golul doi al tricolorilor în faţa Ciprului.

“Vreau să mă duc în vacanţă, au fost doi ani destul de dificili, imediat după sezonul trecut a fost Campionatul European, a început foarte repede şi cred că am nevoie să iau o scurtă vacanţă şi după o să vedem.