Blackburn - Sheffield Wednesday 1-3, LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Meci de coşmar pentru portarul gazdelor. QPR - Preston 1-0 - Antena Sport

Min. 64: Blackburn – Sheffield Wednesday 1-3! Autogol incredibil al portarului gazdelor. Pears a încercat să degajeze, dar mingea i-a sărit din gazon chiar înainte să şuteze în ea şi s-a oprit în poartă!

Min. 58: Blackburn – Sheffield Wednesday 1-2! Johnson a înscris din pasa lui Musaba.

Reclamă

Min. 9: Blackburn – Sheffield Wednesday 1-1! Szmodics a egalat! Irlandezul e într-o formă de senzaţie.

Min. 6: Blackburn – Sheffield Wednesday 0-1! Josh Windass a deschis scorul cu un şut de la peste 35 de metri. A profitat de o eroare a portarului advers.

Min. 1: A început meciul!

Reclamă 4 / 0/3

QPR – Preston 1-0 Min. 90: QPR – Preston 1-0. Final de meci. Min. 20: QPR – Preston 1-0! Dykes a deschis scorul. Min. 1: A început meciul. Watford – Hull City LIVE VIDEO Partida s-a încheiat cu scorul de 0-0! Leicester – West Brom 2-1 Min. 76: Leicester – West Brom 2-1! Wallace a redus din diferență! Min. 65: Leicester – West Brom 2-0! Vardy a înscris cu o lovitură de cap! Min. 22: Leicester – West Brom 1-0! Ndidi a reuşit să deschidă scorul pentru gazde. Reclamă

Min. 1: A început duelul dintre Leicester şi West Brom!

În primul meci al zilei, Leicester va primi vizita celor de la West Brom. Leicester ţinteşte victoria, pentru a reveni pe primul loc în Championship, loc ocupat pentru moment de Ipswich.

Leicester a suferit două înfrângeri, în ultimele două etape, în timp ce West Brom vine şi ea după un eşec, suferit în duelul cu Sunderland, în etapa trecută.

De la ora 17:00, Watford se va duela, pe teren propriu, cu Hull. Gazdele ocupă locul şapte în Championship şi îşi doresc victoria pentru a se apropia de locurile care duc la barajul pentru promovarea în Premier League.

În ultima partidă a zilei, QPR va primi vizita celor de la Preston. Mâine se va disputa un alt meci dn Championship, în AntenaPLAY. Blackburn va primi vizita celor de la Sheffield.

England Championship e live în AntenaPLAY. Cele mai tari meciuri din ultimele etape ale sezonului regulat sunt în AntenaPLAY, acolo unde va continua lupta pentru promovarea în Premier League, miza fiind astfel una uriaşă.

Ocupantele locurilor 3-6 vor juca un baraj care va stabili cea de-a treia echipă care va ajunge în Premier League. Finala play-off-ului se va disputa pe celebrul stadion Wembley, pe 26 mai. Tot acolo, se vor juca şi finalele play-off-urilor din League One şi League Two, de asemenea live în AntenaPLAY.

Totul despre AntenaPLAY

AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop.

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Fomula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!

Recomandări Blackburn – Sheffield Wednesday 1-3

Meciurile din Championship, LIVE VIDEO în AntenaPLAY

Cine va câştiga Liga Campionilor în acest sezon? Real Madrid Bayern Munchen PSG Borussia Dortmund Vezi rezultatele Loading ... Loading ...