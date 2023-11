Ultima echipă de top intrată în cursa pentru semnătura lui Radu Drăgușin! Impresarul fundașului a făcut anunțul - Antena Sport

Reclamă

Manea a mai declarat că Radu Drăgușin este pe lista mai multor formații de top din Europa. Impresarul fundașului naționalei a dezvăluit că în prezent se află la Londra, acolo unde va avea mai multe întâlniri în privința unui viitor transfer al stopperului de la Genoa.

„(n.r. este Radu Drăgușin pe lista lui Manchester United?) Este pe mai multe liste, într-adevăr. Deocamdată nu e nimic concret, să avem o ofertă scrisă sau ceva, dar eu sunt la Londra, o să am întâlniri toată săptămâna.

Reclamă

Probabil că o să se mute în vară cel târziu, am înțeles că Genoa are și niște probleme, trebuie să dea niște bani la stat. Momentan nu am semnat prelungirea de contract, mă duc la meciul cu Juventus, pe 15, și o să vorbim atunci. (n.r. o să aibă clauză de reziliere de 30 de milioane de euro?) Asta vreau eu să îi pun, da.

(n.r. ei sunt reticienți?) Păi… cine vrea să pună clauză de reziliere? Dacă nu o pune, nu semnez și apoi au o problemă, în vară mai are doi ani de contract și, gândește-te, merge la Europene. Dacă nu ne vinde atunci, nu se înțeleg cu noi, rămâne în ultimul an de contract, ce fac atunci cu el?

Manchester United e Manchester United oricând. E o echipă top, ca tradiție, ca orice. Cred că până la meciul cu Juventus o să am și două oferte scrise.

Reclamă

E pe mai multe liste, nu mă miră că ar fi și la Manchester United, nu am vorbit cu nimeni încă de acolo, dar sunt mai multe echipe interesate”, a declarat Florin Manea, conform iamsport.ro. Ilie Dumitrescu, anunț despre un posibil transfer al lui Radu Drăgușin în Premier League Ilie Dumitrescu a făcut un anunț despre un posibil transfer al lui Radu Drăgușin în Premier League. Fostul internațional s-a declarat convins că fundașul naționalei poate face față în cel mai puternic campionat din Europa. Acesta l-a comparat pe stopperul lui Genoa cu Cristi Chivu, care de asemenea a avut o carieră impresionantă. „Eu cred că poate să joace și în Premier League. Are toate calitățile să joace în Premier League. Puternic, viteză foarte bună, cu siguranță va face și un progres cu mingea la picior, la o tehnică superioară pe construcție. Are potențial foarte mare. Mi s-a părut un băiat foarte matur și echilibrat. Cam asta este, să apară informații. El este echilibrat. A trecut foarte multe teste în Serie A. Are o cotă bună. S-a ridicat la un nivel fantastic. A avut în față niște adversari de temut. Dacă își va face treaba la Genoa, cu siguranță că va face următorul pas. Și Chivu a fost la Ajax, la Roma, apoi a făcut pasul la Inter, unde s-a consacrat”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro. Reclamă