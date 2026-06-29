Un club legendar din Italia se bate cu Liverpool pentru transferul lui Andrei Rațiu

Napoli insistă pentru transferul lui Andrei Rațiu! Italienii pregătesc o ofertă de 20 de milioane de euro pentru Rayo Vallecano.

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Andrei Rațiu este unul dintre cei mai căutați fundași români ai momentului, iar interesul marilor cluburi europene pentru serviciile sale continuă să crească. După ce în ultimele zile numele său a fost asociat cu Liverpool, Napoli a revenit puternic în cursa pentru transferul internaționalului român.

Potrivit presei din Spania, campioana Italiei este pregătită să înainteze o ofertă de 20 de milioane de euro către Rayo Vallecano pentru a obține semnătura fundașului dreapta.

Mai mult decât atât, oficialii lui Napoli ar fi demarat deja discuțiile atât cu reprezentanții lui Andrei Rațiu, cât și cu conducerea clubului spaniol, în încercarea de a ajunge la un acord cât mai rapid.

Rațiu și-a prelungit contractul cu Rayo Vallecano în vara anului trecut, noua înțelegere fiind valabilă până în 2030. În urma semnării noului contract, fundașul român a beneficiat și de o majorare salarială, ajungând să încaseze aproximativ un milion de euro pe sezon, cu 300.000 de euro mai mult decât în precedentul angajament.