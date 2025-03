Verdict despre viitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK. Ce au anunţat grecii şi despre Ivan Savvidis - Antena Sport

Grecii au analizat situaţia de la PAOK, înainte de startul play-off-ului, şi au transmis un mesaj ferm despre Răzvan Lucescu, cât şi despre Ivan Savvidis. Aceştia s-au declarat convinşi că nu se pune problema ca antrenorul român să plece de pe banca formaţiei din Salonic.

PAOK s-a calificat în play-off-ul format din patru echipe, din Grecia. În primul meci, campioana Greciei se va duela cu AEK. Duelul va fi live în AntenaPLAY.

Verdict despre viitorul lui Răzvan Lucescu la PAOK

În ultimul meci disputat din sezonul regular, PAOK a fost învinsă surprinzător de penultima clasată, Kallithea, scor 1-2. Trupa lui Răzvan Lucescu a încasat un gol în ultimul minut.

În ciuda eşecului, grecii au transmis că Răzvan Lucescu nu are viitorul pus sub semnul întrebării la PAOK. Aceştia au subliniat că antrenorul român are o relaţie excelentă cu patronul său, Ivan Savvidis.

Totodată, grecii au transmis că Răzvan Lucescu este „cel mai potrivit antrenor pentru PAOK”, dat fiind faptul că a reuşit să câştige două titluri alături de formaţia din Salonic.