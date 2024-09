Walter Zenga a fost prezentat de o echipă de Liga a 4-a. Anunţ incredibil despre fostul antrenor de la FCSB şi Dinamo - Antena Sport

Walter Zenga a fost prezentat de o echipă de Liga a 4-a din Italia. Fostul antrenor de la FCSB şi Dinamo a fost prezentat oficial de Siracusa, formaţie din Serie D.

Walter Zenga a fost prezentat de o echipă de Liga a 4-a

Siracusa, formaţia din Serie D, are ca obiectiv promovarea, în acest sezon. Walter Zenga, în vârstă de 64 de ani, este liber de contract din primăvară. Acesta s-a despărţit de Emirates Club la finalul lunii aprilie, după doar şapte meciuri bifate pe banca echipei saudite.

Marele vis al lui Walter Zenga este să antreneze echipa sa de suflet, Inter Milano. Zenga a jucat 328 de meciuri pentru Inter Milano, între 1978 şi 1994.

„Inter a fost visul meu din copilărie, devenit realitate: am susținut mereu Inter, am mers în galerie, am fost băiat de mingi pe San Siro. Apoi, în sfârșit, după ani de zile petrecuți în provincie, m-am întors acasă.