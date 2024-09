Unde ar putea ajunge Walter Zenga! Oferta primită de fostul antrenor de la Dinamo şi FCSB - Antena Sport

„Inter a fost visul meu din copilărie, devenit realitate: am susținut mereu Inter, am mers în galerie, am fost băiat de mingi pe San Siro. Apoi, în sfârșit, după ani de zile petrecuți în provincie, m-am întors acasă.

Este un vis să antrenez Inter? Întotdeauna a fost, am trecut prin tot procesul echipei, de la de tineret, am lucrat la club, acum sunt o legendă. În viață, e important să-ţi urmezi un mare vis, nu contează dacă se va împlini vreodată.

Satisfacția mea este aceea că fanii lui Inter mă ​​opresc și astăzi pe stradă, de parcă m-am retras anul trecut. Și chiar și atunci când cineva de la o altă echipă îmi spune lucruri neplăcute, nu mă simt jignit: înseamnă că am lăsat o amprentă, în ciuda faptului că ultimul meci oficial a fost pe 11 mai 1994„, a declarat Walter Zenga pentru fcinter1908.it.