Decesul lui Radu Mărginean: Tatăl fostului fotbalist i-a implorat în genunchi pe medici să îi salveze fiul!

Noi detalii apar în tragedia în care a fost implicat fostul fotbalist arădean Radu Mărginean, decedat la vârsta de numai 43 de ani.
Radu Mărginean a încetat din viaţă în urma unui accident suferit la baza de agrement pe care o deţinea, între localităţile Arad şi Zădăreni.
Detalii cutremurătoare despre tragedia în care a fost implicat Radu Mărginean. Fostul fotbalist a încetat din viaţă la numai 43 de ani
Potrivit sportarad.ro, în urma ploilor abundente, fostul fotbalist a vrut să coboare în camera ce deservea bazinele cu apă pentru a remedia o defecțiune, a alunecat pe scări și s-a lovit cu capul de beton. Lovitura i-a fost fatală. Medicii au încercat să îl resusciteze, dar nu au mai putut face nimic.
Sursa citată notează că tatăl fostului fotbalist i-a implorat în genunchi pe medici să îi salveze fiul. Publicaţia a şi publicat o fotografie cutremurătoare de la faţa locului.
Radu Mărginean s-a stins sub privirile şocate ale tatălui şi băiatului său. Tatăl lui a mai trecut printr-o tragedie în urmă cu 4 ani şi jumătate, atunci când şi-a pierdut soţia.
Cine a fost Radu Mărginean
Născut pe 3 ianuarie 1983, Radu Mărginean a fost considerat unul dintre cei mai buni jucători pe care i-a dat fotbalul arădean. A debutat în fotbalul profesionist în 1999, la numai 16 ani, pentru UTA. A evoluat la formaţia arădeană pentru prima oară în perioada 1999-2003, evoluând în 84 de meciuri, în care a marcat 5 goluri.
De profil mijlocaş central defensiv, Radu Mărginean a jucat în peste 200 de meciuri în Liga 1. După plecarea de la UTA, în 2003, a jucat un sezon pentru FC Bihor Oradea. A evoluat apoi la CFR Cluj, Gloria Bistriţa, din nou UTA Arad şi apoi iar Gloria Bistriţa. Şi-a încheiat cariera de jucător în 2014.
După încheierea carierei de fotbalist a lucrat pentru Academia clubului UTA, contribuind la dezvoltarea tinerelor talente.
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