Decesul lui Radu Mărginean: Tatăl fostului fotbalist i-a implorat în genunchi pe medici să îi salveze fiul!

Radu Mărginean, într-un duel cu Pablo Brandan, într-un meci din 2008 dintre Gloria Bistriţa şi Unirea Urziceni / Sport Pictures

Noi detalii apar în tragedia în care a fost implicat fostul fotbalist arădean Radu Mărginean, decedat la vârsta de numai 43 de ani.

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Radu Mărginean a încetat din viaţă în urma unui accident suferit la baza de agrement pe care o deţinea, între localităţile Arad şi Zădăreni.

Detalii cutremurătoare despre tragedia în care a fost implicat Radu Mărginean. Fostul fotbalist a încetat din viaţă la numai 43 de ani

Potrivit sportarad.ro, în urma ploilor abundente, fostul fotbalist a vrut să coboare în camera ce deservea bazinele cu apă pentru a remedia o defecțiune, a alunecat pe scări și s-a lovit cu capul de beton. Lovitura i-a fost fatală. Medicii au încercat să îl resusciteze, dar nu au mai putut face nimic.

Sursa citată notează că tatăl fostului fotbalist i-a implorat în genunchi pe medici să îi salveze fiul. Publicaţia a şi publicat o fotografie cutremurătoare de la faţa locului.

Radu Mărginean s-a stins sub privirile şocate ale tatălui şi băiatului său. Tatăl lui a mai trecut printr-o tragedie în urmă cu 4 ani şi jumătate, atunci când şi-a pierdut soţia.