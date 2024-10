"E un brand în fotbalul românesc" Adrian Mutu a participat la centenarul Petrolului. Mesaj special pentru fani - Antena Sport

Adrian Mutu a participat la centenarul Petrolului. „Lupii galbeni” sărbătoresc 100 de ani de la naşterea clubului printr-un meci amical organizat pe stadionul Ilie Oană.

Adversara celor de la Petrolul Ploieşti este Vitesse Arnhem, iar oficialii de pe Ilie Oană au invitat mai multe legende şi personalităţi importante din istoria de 100 de ani a clubului.

„E un brand în fotbalul românesc” Adrian Mutu a participat la centenarul Petrolului. Mesaj special pentru fani

Printre aceştia s-a numărat şi Adrian Mutu, cel care a evoluat mai bine de jumătate de an pe Ilie Oană. Ajuns în ianuarie 2014 la Ploieşti, „Briliantul” a fost primit la vremea respectivă ca un adevărat superstar.

Adrian Mutu nu a uitat modul în care a fost primit şi susţinut de fanii ploieşti şi a avut un mesaj special pentru aceştia. De asemenea, el şi-ar dori să antreneze „lupii galbeni”, lucru valabil pentru toate echipele la care a evoluat ca jucător:

„Da, a fost o perioadă bună, se putea şi mai bună chiar. Au rezultat şi cupe europene, a fost bine. Le mulţumescu organizatorilor şi clubului pentru invitaţie. Am onorat-o pentru că m-am simţit bine aici şi mai ales pentru primirea pe care am avut-o atunci când am semnat cu Petrolul. E o formă de respect adresată suporterilor.