Dennis Man, cuvinte uriaşe după victoria cu Cipru! Cum a ajuns la el numărul 10: "E mult mai importantă emblema" - Antena Sport

Dennis Man a condus România spre victorie în meciul cu Cipru. Jucătorul celor de la Parma a purtat tricoul cu numărul 10 şi a fost omul meciului. I-a pasat lui Florin Tănase pentru deschiderea scorului, apoi a închis meciul după doar 4 minute.

Dennis Man era extrem de fericit pentru victoria în faţa celor din Cipru şi a dezvăluit cum a ajuns la el tricoul cu numărul 10.

Dennis Man, dezvăluiri din vestiarul tricolorilor

Mai mult, Dennis Man a vorbit şi despre problemele fizice de după meci. Acesta a apărut la interviurile de după meci cu un bandaj foarte mare la genunchi. “Un meci bun făcut de echipă. Sunt fericit că am putut să ajut echipa în această seară. Din punct de vedere fizic sunt bne. Am primit doar o lovitură, nu este nimic special. Nu ştiu ce să spun pentru mine e mult mai importantă emblema de pe faţă decât numărul din spate. Nicu mi-a propus să iau numărul acesta pentru meicul din această searăşi asta a fost. Vreau să ajungem la Mondial şi Nicu să ia numărul 10 pentru mine important e să ajungem la Mondial”, a spus Man, la finalul meciului, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Dennis man continuă să creadă în calificarea echipei naţionale la World Cup 2026 chiar dacă tricolorii au doar 6 puncte după 4 meciuri. Naţionala noastră a bătut San Marino în deplasare şi Cipru acasă, dar a pierdut cu Bosnia acasă şi cu Austria, în deplasare. “Atâta timp cât mai sunt meciuri în această grupă şi şanse, joacă şi ei între ei. Suntem încrezători, la fotbal se poate întâmpla orice, vom vedea pe viitor. Nu am avut o discuţie specială. Ştiu că îmi vrea binele, că are încredere în mine. De când a venit dânsul am jucat toate meciurile şi este de ajuns pentru mine când văd că un antrenor îmi dă încredere”, a mai spus jucătorul celor de la Parma.