Echipa din Liga 1 pe care Adrian Mutu vrea neapărat să o antreneze. ”Cel mai mare succes în România” - Antena Sport

Echipa din Liga 1 pe care Adrian Mutu vrea neapărat să o antreneze Adrian Mutu pe vremea când era antrenor la Neftci Baku - Profimedia Echipa din Liga 1 pe care Adrian Mutu vrea neapărat să o antreneze. Briliantul este liber de contract de la începutul lunii aprilie. Atunci, antrenorul în vârstă de 45 de ani și-a încheiat socotelile cu CFR Cluj. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Recent, au apărut informații potrivit cărora Adrian Mutu s-ar afla în negocieri cu Hermannstadt pentru a-l înlocui pe Marius Măldărășanu. Cu toate acestea, până la verdictul final, "Măldă" rămâne pe banca tehnică a sibienilor. Echipa din Liga 1 pe care Adrian Mutu vrea neapărat să o antreneze. "Cel mai mare succes în România" Liber de contract din primăvară, Briliantul a mărturisit că există un club în Liga 1 la care vrea neapărat să ajungă antrenor. Acesta a mărturisit că în viitor şi-ar dori să se întoarcă în Ştefan cel Mare. Dinamo este echipa cu care Mutu a obținut două trofee importante ca jucător: Cupa României și titlul. Mai mult, fostul antrenor de la CFR Cluj a precizat că Zeljko Kopic a reușit să redreseze câinii roşii pe plan sportiv. Mai mult, a remarcat modul în care antrenorul a adus formația bucureșteană până pe locul al 5-lea din Liga 1. „Dinamo îmi place că începe să-și revină, și nu neapărat fotbalistic, pentru că practică un joc frumos cu acest antrenor Kopic (n.r. Zeljko Kopic), îmi place că-și revine și din punct de vedere financiar, începe să fie stabilitate.

Dar mi-aș dori foarte mult, mi-ar plăcea ca într-o zi să antrenez și Dinamo. Pentru că acolo am avut succes ca jucător, poate cel mai mare succes în România, câștigând Cupa și campionatul cu ei, într-un an de zile cât am jucat acolo. Normal că mi-aș dori.

Și mi-ar plăcea foarte mult ca în sfârșit să se termine telenovela asta cu stadionul și să-i dea drumul la construcție. Pentru că atunci când va avea propriul stadion, galeria lui Dinamo va fi una dintre cele mai frumoase din România”, a declarat Adrian Mutu, pentru Fanatik.

Dinamo – FCSB e „Unicul Derby” din Liga 1 în octombrie 2024. Partida, care se va disputa duminică, 20 octombrie, de la ora 21:00, pe Arena Naţională, va fi transmisă în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Adrian Mutu a reuţit să obţină două trofee importante la Dinamo Adrian Mutu a jucat pentru Dinamo în perioada ianuarie 1999 – ianuarie 2000. În 37 de meciuri jucate în tricoul alb-roşiilor, briliantul a marcat 30 de goluri. În perioada petrecută în Ștefan cel Mare, fostul atacant a câștigat două trofee: Cupa României și titlul în Liga 1. După ce a cucerit cele mai importante trofee din România, Mutu a fost transferat la Inter Milano pentru 1.200.000 €, dar nu a reuşit să se impună în Serie A. Acoloa a jucat doar 10 meciuri și n-a marcat deloc. Cu toate acestea, în Cupa Italiei fostul atacant a jucat 4 meciuri, marcând 2 goluri. Ulterior a fost transferat la Hellas Verona pentru 4.000.000 €.

