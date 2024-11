Helmut Duckadam, verdict clar în conflictul FCSB - CSA Steaua. ”Eroul de la Sevilla” şi-a ales partea. ”E o prostie” - Antena Sport

Helmut Duckadam nu s-a mai putut abține şi a venit cu un verdict clar în scandalul dintre FCSB şi CSA Steaua. Fostul portar al Stelei şi-a ales favorita şi a spus ce crede despre faptul că Mircea Lucescu a fost dat în judecată de clubul Armatei.

”Eroul de la Sevilla” este unul dintre foștii fotbaliști care au scris istorie pentru Steaua. Cu toate acestea, fostul portar îi ia apărarea lui Gigi Becali în ”războiul stelelor”.

Helmut Duckadam a decis cine este adevărata Steaua. Ce spune fostul portar al Stelei după ce Mircea Lucescu a fost trimis în judecată de CSA Steaua

Fostul președinte de imagine al celor de la FCSB a declarat că echipa patronată de Gigi Becali este adevărata Steaua. Mai mult, Duckadam a mărturisit că întregul scandal dintre clubul Armatei şi campioana României pentru marca şi palmaresul Stelei a devenit ”obositor”.

”Eu am fost la inaugarea stadionului din Ghencea, dar nu am fost la niciun meci al Stelei și nici nu am de gând să merg.

Iar la FCSB de patru ani nu am fost pe stadion”, a declarat Helmut Duckadam, potrivit digisport.ro.