Moment istoric în Ştefan cel Mare! S-a jucat ultimul meci pe stadionul Dinamo: "Vom vedea buldozerele!" - Antena Sport

A avut loc un moment istoric în Ştefan cel Mare, disputându-se ultimul meci pe stadionul Dinamo. Preşedintele Clubului Sportiv a făcut anunţul şi a dezvăluit că până la finalul anului, se va începe demolarea arenei „câinilor”.

În ultimul meci disputat în „Groapă” s-au duelat CS Dinamo şi CSC Ghiroda și Giarmata Vii, în semifinalele barajului de promovare în Liga a 2-a. „Câinii” s-au impus cu 3-1, şi se vor duela în finala barajului de promovare cu Focşani.

Ionuţ Popa a dezvăluit că semifinala barajului de promovare a fost ultimul meci care s-a disputat pe bătrâna arenă din Ştefan cel Mare. Preşedintele Clubului Sportiv a transmis că urmează să se demoleze stadionul, Nicolae Badea dându-şi acordul ca şi tribuna oficială să fie demolată.

„A fost oficial ultima partidă pe acest stadion, 100%. Deja am dispus colegilor de a dezmembra anumite elemente. Am avut o discuție cu domnul Badea prin care l-am rugat să își demonteze tribuna oficială, am avut un răspuns pozitiv. Mi-a indicat că îmi va comunica societatea care se va ocupa de acest lucru, le va monta la baza din Tei, dar le va muta de pe Stadionul Dinamo. CNI-ul va publica licitația în curând.

Dacă totul merge bine, trebuie să facilităm câștigătorilor tot procesul. Până atunci, trebuie să ne asigurăm că totul este curat. Va fi o demolare parțială în primă fază. Va fi atipic: vom începe întâi construcția, apoi demolarea totală. Nu vă pot oferi o dată acum, nu ține de mine, totul depinde de CNI. Cred că anul acesta vom vedea buldozerele, eu asta simt, totul ține de CNI”, a declarat Ionuţ Popa, conform prosport.ro.