Nicolae Dică, gata de o revenire surprinzătoare: „Rămâne în inima mea!”. Clubul pe care „Nick” vrea să îl antreneze, din nou - Antena Sport

Argeșenii sunt acum pe locul 16 în liga secundă, cu 21 de puncte, și au mari probleme financiare. De asemenea, gruparea poate rămâne și fără antrenor, după ce s-a zvonit că Eugen Neagoe va pleca la Petrolul.

Acum, Nicolae Dică a recunoscut că și-ar dori să revină pe banca echipei care l-a lansat în fotbalul mare, pe care a mai antrenat-o în perioadele: ianuarie 2016 – iunie 2017 și iunie 2019 – octombrie 2019.

„Gândiți-vă că am petrecut aproape o jumătate din viață la FC Argeș. Este clubul pe care-l iubesc, la care am mers la Liga 3 când era pe locul 7 și aveam un buget foarte mic, dar am promovat.

Rămâne în inima mea și întotdeauna când va fi nevoie de mine la FC Argeș voi fi deschis, pentru că-mi doresc să ajut acest club indiferent de liga în care evoluează.

Unul dintre visurile mele de când m-am apucat de antrenorat este să ajung cu FC Argeș în prima ligă. Întotdeauna FC Argeș va fi o opțiune pentru mine, iubesc acest club și am petrecut 18 ani din viața mea acolo. Am făcut ceva pentru acest club, mă mândresc că am jucat acolo”, a spus Nicolae Dică, la digisport.ro.

Nicolae Dică a transmis că derby-ul pierdut categoric cu Rapid a fost un „duş rece" pentru jucătorii de la FCSB, pe care însă îi vede în continuare favoriţi să câştige titlul.

