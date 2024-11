George Ogăraru, reacţie ironică la adresa lui Mircea Lucescu: "Dacă fiul tău suferă acum din cauza unui blocaj, nu îl schimbi cu altul!" - Antena Sport

George Ogăraru a intervenit în scandalul dintre Mircea Lucescu şi CSA Steaua şi a lansat o ironie la adresa selecţionerului României. Ogăraru a făcut o aluzie fină la rezultatele din ultima vreme a echipei lui Răzvan Lucescu.

George Ogăraru nu a stat pe gânduri şi a lansat un val de ironii pe reţelele de socializare. Mircea Lucescu se află în mijlocul unui scandal de proporţii. CSA Steaua îl ameninţă că îl dă în judecată pentru că foloseşte denumirea clubului Armatei atunci când se referă la echipa lui Gigi Becali.

George Ogăraru a intervenit în scandalul dintre Mircea Lucescu şi CSA Steaua

„Identitate vs Confuzie: Dacă pe certificatul tău de naștere scrie Liviu dar un stadion întreg te strigă Laurențiu , tu poți ajunge să te crezi Laurențiu însă, în realitate ești tot Liviu.

Istorie vs Rezultate de moment: Dacă fiul tău premiant ani la rând, suferă acum din cauza unui blocaj, nu îl schimbi cu un alt copil mai performant nici dacă o țară întreagă îți cere asta.

Destinație vs Rătăcire: Cine vrea să vadă drumul mai clar și în perspectivă, se ferește de înghesuială și iese din aglomerație. Chiar dacă o vreme va merge singur pe o cale mai lungă ,în timp, va ajunge la destinația potrivită”, a scris Ogăraru pe reţelele de socializare.

Mircea Lucescu, reacţie fabuloasă în războiul cu Steaua

Mircea Lucescu a avut o reacţie fabuloasă în momentul în care a fost întrebat despre posibilitatea ca cei la Steaua să îşi dea în judecată pentru că aşa o numeşte pe FCSB, echipa lui Gigi Becali. Mircea Lucescu a făcut show la conferinţa de presă susţinută înainte de România – Kosovo, care va fi vineri, de la 21:45, în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.

Mircea Lucescu a spus că este o persoană particulară şi nimeni nu îl poate obliga cum să spună echipei lui Gigi Becali, nici măcar decizia instanţei.