Gică Popescu, mesaj superb pentru Gică Hagi, la lansarea cărţii autobiografice: "Aşteptăm volumul următor" - Antena Sport

„Drumul lui Gheorghe Hagi ne-a adus din nou împreună – colegi, prieteni, oameni care am pus suflet pentru fotbalul românesc. Ne bucurăm că am făcut parte din călătoria ta, Gică, și vom fi în continuare aproape de tine în fiecare pas din această poveste.

Gică Hagi şi-a lansat autobiografia

Gheorghe Hagi şi-a lansat miercuri autobiografia „Hagi – Drumul meu”, în Aula Magna de la Academia de Studii Economice din Bucureşti.

La evenimentul emoţionant au participat familia lui Hagi, antrenori, foşti colegi şi prieteni de care se leagă cariera sa de 50 de ani în fotbal. Printre personalităţile prezente s-au numărat Mircea Lucescu, Ilie Dumitrescu, Marius Lăcătuş şi Gheorghe Popescu.

„Am încercat să devin cel mai bun, nu ştiu dacă am devenit cel mai bun. De ce Drumul Meu? Pentru că am fost un copil de la Săcele care a iubit mingea. Am avut cei mai buni profesori care m-au ajutat, am devenit mai bun. Şi toţi colegii meci care au fost cu mine m-au ajutat să fiu mai bun.