Jose Mourinho refuză naţionala Braziliei şi rămâne la Roma: "I-am spus avocatului meu că nu vorbesc cu nimeni" - Antena Sport

Jose Mourinho a fost dorit pe banca Braziliei

Sud-americanii nu i-au găsit înlocuitor lui Tite

Jose Mourinho refuză naţionala Braziliei şi rămâne la Roma. The Special One a anunţat că prioritatea sa este să îşi prelungească acordul cu AS Roma, în timp ce numele său a fost menţionat printre cei luaţi în calcul de Brazilia pentru postul de selecţioner al Seleçao.