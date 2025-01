La ce echipă este dorit Aaron Boupendza, după plecarea cu scandal de la Rapid! Transfer surpriză la o fostă adversară a giuleştenilor - Antena Sport

„În momentul în care am adus un jucător, toată lumea din club și-a asumat. Nu a contat că este unul propus de domnul Șumudică, de directorul sportiv, de mine sau de oricine. Clubul a luat atunci o decizie, iar acum aceasta nu se răsfrânge cu absolut nimic asupra lui Marius.

Noi am făcut ședințele împreună cu Marius. Nu are nicio legătură cu el. Din punct de vedere sportiv îl înțeleg, este o pierdere, dar nu putem să acceptăm asemenea lucruri. Nu are nicio legătură personală cu Marius. În niciun caz Marius Șumudică nu este în pericol.

Noi vrem să terminăm sezonul cu Marius Șumudică orice ar fi. Chiar dacă nu intrăm în play-off, nu ne dorim să ne despărțim de actualul staff până la finalul sezonului. Vom vedea la finalul sezonului ce se va întâmpla. El va rămâne la Rapid până la final și, dacă totul merge bine, ne bazăm pe el și pentru sezonul următor”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro.