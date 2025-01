Ce se va întâmpla cu Marius Şumudică, dacă Rapid nu va prinde play-off-ul! Victor Angelescu a făcut anunţul - Antena Sport

Marius Şumudică, la finalul unui meci al Rapidului / Profimediaimages Victor Angelescu a dezvăluit ce se va întâmpla cu Marius Şumudic, dacă Rapid nu se va califica în play-off. Acţionarul minoritar al giuleştenilor a transmis că tehnicianul nu va fi în pericol să fie demis. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Rapid va disputa astăzi primul meci oficial din 2025. Giuleştenii vor primi vizita celor de la Poli Iaşi, meciul urmând să se dispute de la ora 20:00. Ce se va întâmpla cu Marius Şumudică, dacă Rapid nu va prinde play-off-ul Victor Angelescu a transmis că Marius Şumudică nu este vinovat de scandalul uriaş provocat de Aaron Boupendza la Rapid, deşi el a insistat pentru transferul atacantului. Acţionarul minoritar al giuleştenilor a dat asigurări că va veni un înlocuitor în Giuleşti, după ce vârful s-a despărţit de echipa de sub Grant. Totodată, Angelescu a transmis că Rapid îşi doreşte să încheie sezonul cu Şumudică pe bancă, indiferent dacă echipa se va califica în play-off sau nu. „În momentul în care am adus un jucător, toată lumea din club și-a asumat. Nu a contat că este unul propus de domnul Șumudică, de directorul sportiv, de mine sau de oricine. Clubul a luat atunci o decizie, iar acum aceasta nu se răsfrânge cu absolut nimic asupra lui Marius. Reclamă

Reclamă

Noi am făcut ședințele împreună cu Marius. Nu are nicio legătură cu el. Din punct de vedere sportiv îl înțeleg, este o pierdere, dar nu putem să acceptăm asemenea lucruri. Nu are nicio legătură personală cu Marius. În niciun caz Marius Șumudică nu este în pericol.

Sunt discuții. Vom vedea ce se va întâmpla până în play-off. Rapidul nu poate sta într-un singur jucător. Antrenorul și stafful vor trebui să își îndeplinească obiectivul și fără un anumit jucător. O să aducem un înlocuitor.

Noi vrem să terminăm sezonul cu Marius Șumudică orice ar fi. Chiar dacă nu intrăm în play-off, nu ne dorim să ne despărțim de actualul staff până la finalul sezonului. Vom vedea la finalul sezonului ce se va întâmpla. El va rămâne la Rapid până la final și, dacă totul merge bine, ne bazăm pe el și pentru sezonul următor”, a declarat Victor Angelescu, conform fanatik.ro.

Reclamă