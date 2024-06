Al doilea jucător care semnează cu Real Madrid, după Kylian Mbappe! S-a înţeles cu "galacticii", după finala Champions League - Antena Sport

„Kylian Mbappe la Real Madrid, HERE WE GO! Toate documentele au fost semnate și s-a încheiat.

Real Madrid este pe punctul de a anunța transferul lui Real Madrid săptămâna viitoare, după câștigarea Champions League. Mbappe a luat decizia încă din februarie. Acum poate fi considerat deja noul jucător al Realului„, a transmis cunoscutul specialist în materie de transferuri pe contul său de Twitter.

Kylian Mbappe a disputat ultimul său meci, în direct în AntenaPLAY, finala Cupei Franţei, Lyon – PSG 1-2. Chiar dacă nu a marcat, campionul mondial pleacă de pe Parc des Princes din postura de jucătorul care s-a implicat în cele mai mult goluri marcate de PSG, 352 (256 de goluri, 96 de pase decisive). El i-a depăşit pe Edinson Cavani (230) şi pe Zlatan Ibrahimovic (210).