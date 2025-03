Andrei Raţiu, prioritate pentru Barcelona! Cum încearcă echipa lui Hansi Flick să reducă din cheltuieli: "Această formulă le va permite" - Antena Sport

Andrei Raţiu, în timpul unui meci / Profimedia Andrei Raţiu are un sezon excelent la Rayo Vallecano, iar fundaşul român este aproape de transferul carierei. Barcelona este echipa care vrea să îl aducă pe român sub comanda lui Hansi Flick, pentru a-i face concurenţă lui Jules Kounde pe postul de fundaş dreapta. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Clauza de reziliere a internaţionalului român este de 25 de milioane de euro. Catalanii, care de ani buni se confruntă cu probleme financiare, nu vor să plătească această sumă, dar nici nu vor să renunţe la Andrei Raţiu. Pablo Torre, inclus în negocierile Barcelonei pentru Andrei Raţiu! Fundaşul român, prioritatea catalanilor Astfel, Barcelona le va propune celor de la Rayo Vallecano să îl includă în tranzacţie şi pe Pablo Torre. Catalanii ar reuşi astfel să semneze cu Andrei Raţiu şi s-ar asigura că Torre va avea posibilitatea de a juca în continuare, el urmând să fie împrumutat la Rayo. El Nacional anunţă că Andrei Raţiu a devenit o prioritate pentru liderul din La Liga şi că Barcelona va face tot posibilul ca fundaşul român să poarte tricoul blaugrana: „Andrei Raţiu a fost unul dintre cei mai buni jucători de la Rayo Vallecano în acest sezon. Venirea sa la echipă în 2023 s-a dovedit a fi grozavă, având calităţi defensive foarte bune şi acţiuni notabile în ofensivă. Viteza sa, duelurile unu la unu şi capacitatea de a juca în flanc l-au transformat într-unul dintre cei mai constanţi fundaşi laterali din La Liga. Toate aceste calităţi au atras atenţia Barcelonei, care caută să întărească postul de fundaş dreapta cu un jucător care îi poate face concurenţă lui Jules Kounde. Reclamă

Reclamă

Cu toate acestea, Barcelona nu este dispusă să plătească 25 de milioane de euro. Pentru a reduce din cheltuieli, catalanii iau în considerare aducerea în discuţie a lui Pablo Torre, jucător care poate evolua sub formă de împrumut la Rayo. Această formulă i-ar permite Barcelonei să îl aducă pe Raţiu şi să se asigure că Pablo Torre va avea minute în continuare pentru a creşte”, au scris cei de la elnacional.cat.

Andrei Raţiu, nemulţumit după egalul lui Rayo Vallecano cu Sevilla

Andrei Raţiu a fost omul meciului dintre Rayo Vallecano şi Sevilla. A marcat în minutul 55, din pasa lui Alvaro Garcia. Scorul final a fost însă 1-1. Asta după ce Lukebakio a egalat pentru Sevilla, în minutul 81. După acest rezultat, Rayo Vallecano ocupă locul 6, cu 36 de puncte, iar FC Sevilla se află pe 11, cu 33 de puncte. „Golul îl dedic familiei mele și viitorului meu copil! Abia ce primisem mingea și deja mă gândeam să șutez. Din fericire, a ieșit bine.

Am luat un punct, dar am scăpat două. Le aveam în mână. Sevilla a dat un gol frumos și noi am pierdut punctele. Știam că ei sunt foarte periculoși pe contraatac. Trebuia să fim mai buni la finalizare. Trebuia să fim mai atenți în ultima treime. Chiar și eu am avut câteva ratări”, a declarat Andrei Rațiu.

Reclamă