"Trebuia să fim mai atenţi". Andrei Raţiu, nemulţumit după egalul lui Rayo Vallecano cu Sevilla. Tricolorul a înscris un gol superb - Antena Sport

Andrei Raţiu a fost omul meciului dintre Rayo Vallecano şi Sevilla, scor 1-1. A marcat un eurogol în minutul 55, dar nu a fost de ajuns pentru echipa madrilenî. Sevilla a egalat pe final şi s-a terminat 1-1. A fost cel dea-l doilea gol al acestui sezon pentru tricolor care mai înscrisese şi contra celor de la Osasuna.

Andrei Raţiu a marcat un eurogol, dar ar fi vrut mai mult. Chiar el recunoaşte că mai putea să înscrie şi să aducă victoria echipei sale contra celor de la Sevilla.

Andrei Raţiu i-a dedicat golul viitorului său copil

Andrei Raţiu a fost omul meciului dintre Rayo Vallecano şi Sevilla. A marcat în minutul 55, din pasa lui Alvaro Garcia. Scorul final a fost însă 1-1. Asta după ce Lukebakio a egalat pentru Sevilla, în minutul 81. După acest rezultat, Rayo Vallecano ocupă locul 6, cu 36 de puncte, iar FC Sevilla se află pe 11, cu 33 de puncte. „Golul îl dedic familiei mele și viitorului meu copil! Abia ce primisem mingea și deja mă gândeam să șutez. Din fericire, a ieșit bine.

Am luat un punct, dar am scăpat două. Le aveam în mână. Sevilla a dat un gol frumos și noi am pierdut punctele. Știam că ei sunt foarte periculoși pe contraatac. Trebuia să fim mai buni la finalizare. Trebuia să fim mai atenți în ultima treime. Chiar și eu am avut câteva ratări”, a declarat Andrei Rațiu.

Fundaşul român a fost integralist în acest meci. A fost declarat omul meciului de site-ul de specialitate SofaScore, cu nota 8,2. „Să nu ratați asta! Golul de vis al lui Rațiu pentru Rayo Vallecano, care conduce Sevilla”, a scris ESPN.