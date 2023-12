Antoine Griezmann, anunț incredibil despre viitorul său: „Aproape 100% ultimul meu club în Europa” - Antena Sport

Antoine Griezmann, anunț incredibil despre viitorul său

Ce a dezvăluit câștigătorul Cupei Mondiale din 2018 Antoine Griezmann a făcut un anunț incredibil despre viitorul său. „Atletico va fi aproape 100% ultimul meu club în Europa”, a declarat fotbalistul echipei din Madrid, pentru ziarul AS, care l-a desemnat recent jucătorul sezonului 2022-2023 în La Liga, relatează L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul francez, devenit un mijlocaş redutabil, se vede încheindu-şi cariera europeană la Colchoneros, notează agerpres.ro.

Antoine Griezmann, anunț incredibil despre viitorul său. Mesajul transmis de atacantul francez

„Da, asta am spus. Ştiu că Atletico este favorabil ideii ca eu să fac un efort şi vom vorbi despre asta. În afara Europei, ceea ce mi-ar plăcea mai târziu este MLS (campionatul nord-american – n. r.), am recunoscut asta. Dar Atletico va fi aproape 100% ultimul meu club în Europa. În orice caz, e locul unde vreau să fiu, locul unde sunt cel mai fericit. Aici sunt la mine acasă”, a spus Griezmann, aflat sub contract cu actuala sa echipă până în iunie 2026, când va avea 35 de ani.