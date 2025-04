Antonio Rudiger şi-a cerut scuze după ce a sărit la arbitru în finala Barcelona - Real 3-2! Mesajul transmis - Antena Sport

Antonio Rüdiger a ţinut să-şi ceară scuze duminică dimineaţă, după ce a fost eliminat în finalul meciului, în timp ce se afla pe bancă, în timpul înfrângerii Realului în Clasico cu FC Barcelona, în finala Cupei Spaniei. În ultimele momente ale prelungirilor, fundaşul german a explodat de furie, gata să arunce cu o pungă de gheaţă în arbitru.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Nu există nicio scuză pentru comportamentul meu de aseară”, a reacţionat Rüdiger pe contul său de Instagram într-un story. „Îmi pare foarte rău pentru asta. Am făcut un meci foarte bun începând din a doua repriză. După 111 minute nu am mai putut să îmi ajut echipa şi înainte de fluierul final am făcut o greşeală”.

Antonio Rudiger, după ce a sărit la arbitru: „Nu există nicio scuză pentru comportamentul meu”

„Îmi cer scuze încă o dată arbitrului şi tuturor celor pe care i-am dezamăgit aseară”, a încheiat jucătorul care evoluează la Real Madrid din 2022.

Coechipierii săi Jude Bellingham şi Lucas Vazquez au primit şi ei cartonaş roşu pentru comportamentul lor faţă de arbitru.

Antonio Rüdiger riscă o suspendare grea pentru fapta sa, între patru şi douăsprezece meciuri în toate competiţiile. Prin urmare, el va lipsi de la La Liga Clasico de la Barcelona din 11 mai, care se anunţă decisiv pentru titlu, deoarece clubul catalan are un avans de patru puncte faţă de rivalii săi madrileni, cu cinci etape înainte de final.