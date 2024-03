Blestemul lui Octavian Chihaia a lovit crunt Real Madrid! Bellingham a trăit coșmarul românului. Scandal uriaş în La Liga - Antena Sport

Reclamă

Ce li s-a întâmplat lui Bellingham şi colegilor săi de la Real Madrid este echivalent cu ce au păţit Chihaia şi cei de la Dinamo pe 14 decembrie 2005, la meciul Marseille – Dinamo 2-1.

Chihaia a înscris şi el, dar arbitrul întâlnirii a fluierat, la fel ca acum, în Real Madrid – Valencia 2-2, sfârşitul întâlnirii în timp ce mingea se afla în aer.

Chihaia, despre golul său anulat din meciul cu Marseille: „Arbitrul nu ne-a zis absolut nimic! O aroganță tipică”

Octavian Chihaia a rememorat faza în care centralul întâlnirii Marseille – Dinamo a anulat reuşita sa pe motiv că a fluierat sfârşitul partidei. Cu acel gol, Dinamo s-ar fi calificat în primăvara europeană.

„A trecut foarte mult timp, dar amintirea este proaspătă și, în același timp, tulbure. Evenimentul în sine a avut un impact atât de mare încât a pus totul într-un fel de ceață. Este trist. Lăsând la o parte ratarea calificării, ar fi fost o mândrie pentru fiecare jucător care a jucat atunci. Să joci cu Barthez, care era campion mondial, cu Ribery, cu Nasri…

A fost o chestie de moment, am anticipat că urmează să primesc mingea. Nu era o execuție care mă caracteriza pe mine, a fost ceva instinctual. Așa am simțit, văzusem și poziția lui din poartă. Altădată poate aș fi urcat, poate intram într-o combinație, că eram vârf de careu, dar atunci am decis să șutez lobat, la colțul lung.

Arbitrul nu ne-a zis absolut nimic, decât să plecăm la locurile noastre. A fost o aroganță tipică, cum se întâmplă când e un astfel de meleu de proteste. Eu nu m-am dus foarte mult la arbitri, «Chinezul» Mărgăritescu și Florentin Petre au fost acolo", declara Octavian Chihaia în decembrie 2022, pentru gsp.ro. Valencia – Real Madrid 2-2, un meci „nebun". Tchouameni i-ar fi rupt piciorul lui Mouctar Diakhaby Meciul Valencia – Real Madrid 2-2 a fost marcat de incidente. Mouctar Diakhaby a fost scos pe targă şi transportat de urgenţă la spital după ce şi-ar fi rupt piciorul. În minutul 86, la un atac al „galacticilor", Tchouameni s-a dezechilibrat şi a căzut peste piciorul fundaşului de 27 de ani. Acesta a început să urle de durere şi a cerut intervenţia medicilor. Jucătorii ambelor echipe şi-au pus mâinile în cap. Fotbaliştii Realului s-au oprit instant şi au făcut semne disperate spre margine. Fundaşul de 27 de ani din Guinea joacă din 2018 la Valencia. „Liliecii" l-au cumpărat atunci de la Lyon pentru 15 milioane de euro. Real Madrid a remizat cu Valencia, după ce a fost condusă cu 2-0 încă din minutul 30. Duro şi Yaremchuk au înscris pentru gazdele de pe Mestalla. „Dubla" lui Vinicius Junior a întors rezultatul partidei. Real Madrid putea chiar câştiga dacă reuşita lui Bellingham era validată. Real e în continuare lider în La Liga, cu 7 puncte avans faţă de Girona. Ocupanta locului secund din campionatul Spaniei încă nu a jucat în această etapă.

