David Popovici și-a dat pe spate rivalul după aurul de la 200m liber. Reacția argintului mondial de la Singapore - Antena Sport

David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber, la Campionatele Mondiale de la Singapore. Înotătorul român a reuşit o nouă cursă de excepţie şi s-a impus la capătul unei întreceri dramatice.

După întrecerea de la Singapore, ceilalți doi sportivi care au ocupat un loc pe podium, respectiv Luke Hobson și Tatsuya Murasa, au venit cu reacții despre cele întâmplate în bazin.

Ce au spus Hobson și Murasa, după victoria lui David Popovici de la Mondiale

Înotătorul american, care a ocupat locul 3 la Jocurile Olimpice de anul trecut în aceeași probă, a remarcat faptul că atât el, cât și David au înotat sub un minut și 44 de secunde. Popovici a oprit cronometrul la 1:43.53, în timp ce yankeul la 1:43.84. Grație timpului obținut la Singapore, sportivul român a doborât o performanță deținută până acum de Mihcael Phelps.

În plus, în ciuda faptului că nu a reușit să se impună deși avea un avans considerabil până la ultima lungime de bazin, Hobson a mărturisit că s-a simțit bine în cursa de la Singapore.

“Evident, voiam să câștig și am muncit la asta de câțiva ani, trebuie să muncesc în continuare pentru victorie. Per total, am fost foarte fericit cu această cursă. A gost grozav.