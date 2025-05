Hansi Flick, discurs emoţionant după ce Barcelona a cucerit titlul: "Niciodată nu am trăit aşa ceva" - Antena Sport

Hansi Flick a cucerit titlul cu Barcelona, după victoria de pe terenul lui Espanyol, scor 2-0. Antrenorul german se află la primul sezon alături de formaţia catalană, pe care a preluat-o vara trecută, atunci când l-a înlocuit pe Xavi.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Barcelona a avut parte de un sezon perfect pe plan intern, acolo unde a cucerit în actuala stagiune titlul în La Liga, Cupa Spaniei şi Supercupa Spaniei.

Hansi Flick, după titlul cucerit de Barcelona: „M-a ajutat foarte mult”

La finalul meciului cu Espanyol, Hansi Flick a avut numai cuvinte de laudă la adresa jucătorilor săi. Antrenorul german este de părere că Barcelona are o adevărată familiei şi a dezvăluit că nu a mai trăit niciodată un asemenea sentiment:

„Simt că suntem o familie. Clubul se descurcă de minune, are pasiune, atitudine şi mentalitate. Asta m-a ajutat foarte mult să îndeplinesc aceste obiective. Bineînţeles, e fantastică şi atmosfera de la echipă. Toată lumea are grijă de toată lumea şi probabil că e ceva unic. Niciodată nu am trăit aşa ceva. Sunt foarte mândru de echipă”, a declarat Hansi Flick, citat de mundodeportivo.com.

Flick nu a vrut să vorbească prea mult despre viitorul său la Barcelona, a numit cel mai dificil moment şi nu l-a uitat nici pe Carles Minarro, medicul echipei, care a încetat din viaţă în acest sezon: