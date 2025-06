Horaţiu Moldovan, anunţ despre viitorul său, după Austria - România: "Probabil merg la Mondialul cluburilor" - Antena Sport

“Eu mai am contract cu Atletico, o să mă întorc acolo. Probabil o să merg și la Mondialul cluburilor, după o să vedem ce se întâmplă” , a declarat Horaţiu Moldovan, la finalul meciului.

Sezonul trecut, Horaţiu Moldovan a apărat la Sassuolo sub formă de împrumut şi a contribuit la promovarea echipei în Serie A. Cu toate acestea, portarul român nu va continua în Italia şi se va întoarce la Atletico Madrid.

Rezumatul meciului Austria – România

Horațiu Moldovan a transmis un mesaj despre golurile primite în Austria -România

Portarul echipei naționale a vorbit şi despre golurile încasate în cadrul partidei de la Viena.

“(n.r. Din păcate un rezultat nefavorabil, deși ai avut câteva intervenții salvatoare) Era mai bine să nu am nicio intervenție și să câștigăm 1-0. Am întâlnit o echipă puternică, cu jucători în top 5 campionate. A venit acel gol, parcă cineva ne-a turnat plumb în ghete, iar mai apoi am încasat golul deviat.