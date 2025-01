IREAL. Real Madrid a primit gol în secunda 26 de la Las Palmas. Brahim Diaz, ratarea campionatului - Antena Sport

Trebuie să privim înainte. Ne-am apărat prost, asta a fost problema noastră, au înscris prea ușor. Le-am spus la pauză să încerce să joace fotbal pentru că în prima repriză nu am jucat fotbal.Am jucat multe mingi lungi, dar nu asta a fost ideea. Ideea a fost să jucăm și nu am jucat. Le-am spus că pot pierde meciuri, dar nu în modul în care am jucat noi în prima repriză.”, a spus Carlo Ancelotti, citat de Marca.