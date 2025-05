Real Madrid a anunţat transferul oficial al lui Trent Alexander-Arnold - Antena Sport

În luna ianuarie, Real Madrid pregătise 40 de milioane de euro pentru a-l aduce pe Trent încă de atunci. Liverpool a preferat să îl ţină până la finalul contractului, pentru a fi siguri cei din conducere că îşi vor îndeplini obiectivele.

Mesajul lui Trent Alexander-Arnold

Fundaşul de 26 de ani e cotat la 75 de milioane a fost şi în acest sezon om de bază la Liverpool. A marcat 4 goluri şi a oferit 8 pase decisive în cele 44 de meciuri adunate în toate competiţiile.

„Este cu siguranţă cea mai grea decizie pe care am luat-o în viaţa mea. Ştiu că mulţi s-au gândit că nu am vorbit despre asta până acum, dar am vrut ca interesele echipei să fie mai sus, adică obiectivul titlului 20. Acesta este clubul care a fost toată viaţa mea. A fost viaţa mea timp de 20 de ani.