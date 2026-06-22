Ofertă de 170.000.000 de euro pentru starul Barcelonei!

Raphinha ar putea pleca la Al Hilal, de la Barcelona. Foto: Getty Images

Unul dintre cei mai importanţi jucători de la Barcelona ar putea schimba echipa în această vară, asta după ce zvonurile cu privire la o ofertă uriaşă au început să se înteţească.

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Catalanii au bifat deja primul transfer pentru noul sezon, prin aducerea lui Anthony Gordon de la Newcastle, în schimbul a peste 70 de milioane de euro, iar acum ar putea urma o plecare importantă.

Raphinha ar putea pleca de la Barcelona în această vară

Raphinha a ajuns pe lista celor de la Al Hilal, care au dorit să-l mai transfere şi în trecut, însă acum arabii par mai decişi ca niciodată să-l convingă pe brazilian să se alăture echipei în această perioadă de mercato.

Se pare că arabii au pregătit o ofertă de 170 de milioane de euro, conform informaţiilor din presă, iar alte echipe ar putea să din Saudi Pro League ar putea intra în cursa pentru semnătura sa, conform sursei citate.

Sud-americanul a fost accidentat în multe rânduri în ultimul sezon şi nu a reuşit să aibă impactul incredibil pe care l-a avut în urmă cu 1 an, când a fost printre favoriţii la câştigarea Balonului de Aur.