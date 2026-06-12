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Barcelona, demers împotriva lui Florentino Perez! Decizia luată de conducerea catalanilor după acuzațiile liderului Realului

Daniel Işvanca Publicat: 12 iunie 2026, 19:57

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Barcelona, demers împotriva lui Florentino Perez! Decizia luată de conducerea catalanilor după acuzațiile liderului Realului

Florentino Perez și Joan Laporta / Profimedia

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Conducerea catalanilor a reacționat după acuzațiile grave înaintate de Florentino Perez, în urma unei conferințe de presă pe care președintele celor de la Real Madrid a organizat-o la baza Realului.

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Concret, oficialul grupării madrilene a solicitat UEFA ca toate trofeele câștigate de Barcelona în perioada în care l-a plătit pe Jose Maria Enriquez Negreira, 2001 – 2018, să fie anulate.

Conducerea Barcelonei, demers după apelul făcut de Perez către UEFA privind cazul ”Negreira”

Cazul ”Negreira” este departe de a fi „stins”, asta după ce președintele reales al celor de la Real Madrid a sesizat UEFA să anuleze toate trofeele câștigate de Barcelona în perioada în care l-a plătit pe Jose Maria Enriquez Negreira, mai exact anii 2001 – 2018.

Acuzațiile lansate de oficialul „los blancos” au stârnit reacții din partea rivalilor. Concret, Barcelona a inițiat procedurile legale împotriva președintelui lui Florentino Perez și a depus o cerere de conciliere, etapă prealabilă unei eventuale plângeri penale pentru calomnie.

„FC Barcelona informează că astăzi a fost depusă cererea obligatorie de conciliere înainte de depunerea unei plângeri pentru o infracțiune de calomnie, conform articolului 205 din Codul Penal, împotriva președintelui Real Madrid, domnul Florentino Pérez, ca urmare a declarațiilor făcute de acesta la conferința de presă din 12 mai și într-un interviu acordat unei instituții media din 12 mai Următorul.

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Obiectivul acestui proces este ca domnul Pérez să retragă anumite afirmații pe care le-a făcut cu cunoștința de falsitatea lor și care sunt calomnioase și ofensatoare la adresa imaginii și reputației Clubului.

În cazul în care această cerere nu va fi rezolvată corespunzător, FC Barcelona va continua cu plângerea penală corespunzătoare”, se arată în comunicatul oficial.

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