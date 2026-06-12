Barcelona, demers împotriva lui Florentino Perez! Decizia luată de conducerea catalanilor după acuzațiile liderului Realului

Conducerea catalanilor a reacționat după acuzațiile grave înaintate de Florentino Perez, în urma unei conferințe de presă pe care președintele celor de la Real Madrid a organizat-o la baza Realului.

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Concret, oficialul grupării madrilene a solicitat UEFA ca toate trofeele câștigate de Barcelona în perioada în care l-a plătit pe Jose Maria Enriquez Negreira, 2001 – 2018, să fie anulate.

Conducerea Barcelonei, demers după apelul făcut de Perez către UEFA privind cazul ”Negreira”

Cazul ”Negreira” este departe de a fi „stins”, asta după ce președintele reales al celor de la Real Madrid a sesizat UEFA să anuleze toate trofeele câștigate de Barcelona în perioada în care l-a plătit pe Jose Maria Enriquez Negreira, mai exact anii 2001 – 2018.

Acuzațiile lansate de oficialul „los blancos” au stârnit reacții din partea rivalilor. Concret, Barcelona a inițiat procedurile legale împotriva președintelui lui Florentino Perez și a depus o cerere de conciliere, etapă prealabilă unei eventuale plângeri penale pentru calomnie.

„FC Barcelona informează că astăzi a fost depusă cererea obligatorie de conciliere înainte de depunerea unei plângeri pentru o infracțiune de calomnie, conform articolului 205 din Codul Penal, împotriva președintelui Real Madrid, domnul Florentino Pérez, ca urmare a declarațiilor făcute de acesta la conferința de presă din 12 mai și într-un interviu acordat unei instituții media din 12 mai Următorul.