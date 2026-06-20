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Real Madrid vrea să-i dea lovitura de grație lui Chelsea! „Los blancos” au ajuns la un acord cu Enzo Fernandez

Daniel Işvanca Publicat: 20 iunie 2026, 21:20

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Real Madrid vrea să-i dea lovitura de grație lui Chelsea! Los blancos” au ajuns la un acord cu Enzo Fernandez

Enzo Fernandez / Getty Images

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Real Madrid a luat cu asalt piața transferurilor odată cu revenire pe bancă a lui Jose Mourinho, iar conducerea „los blancos” este gata să dea o nouă lovitură de proporții.

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Vicecampioana Spaniei a ajuns la un acord cu argentinianul Enzo Fernandez. Acesta ar putea deveni al doilea jucător de la Chelsea care alege formația madrilenă, după Marc Cucurella.

Real Madrid a bătut palma cu Enzo Fernandez. La cât îl evaluează Chelsea

Chelsea a ajuns la concluzia că nu poate interveni în transferul lui Enzo Fernandez la Real Madrid, asta după ce fotbalistul argentinian a ajuns la un acord cu formația antrenată de Jose Mourinho.

Jurnalistul Gianluigi Longari scrie că starul de pe Stamford Bridge e de acord să semneze un contract pe cinci ani cu „los blancos”, care vor intra direct la negocierile directe cu gruparea din Anglia. 

Sursa citată precizează că Chelsea îl evalează pe Enzo Fernandez la 120 de milioane de euro, însă rămâne de văzut ce ofertă va înainta cea mai titrată echipă a Spaniei.
  • 90 de milioane de euro este cota de piață a lui Enzo Fernandez
  • 169 de meciuri, 31 de goluri și 30 de assist-uri are acesta în tricoul lui Chelsea.

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