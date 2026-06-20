Real Madrid vrea să-i dea lovitura de grație lui Chelsea! „Los blancos” au ajuns la un acord cu Enzo Fernandez

Real Madrid a luat cu asalt piața transferurilor odată cu revenire pe bancă a lui Jose Mourinho, iar conducerea „los blancos” este gata să dea o nouă lovitură de proporții.
Vicecampioana Spaniei a ajuns la un acord cu argentinianul Enzo Fernandez. Acesta ar putea deveni al doilea jucător de la Chelsea care alege formația madrilenă, după Marc Cucurella.
Real Madrid a bătut palma cu Enzo Fernandez. La cât îl evaluează Chelsea
Chelsea a ajuns la concluzia că nu poate interveni în transferul lui Enzo Fernandez la Real Madrid, asta după ce fotbalistul argentinian a ajuns la un acord cu formația antrenată de Jose Mourinho.
Jurnalistul Gianluigi Longari scrie că starul de pe Stamford Bridge e de acord să semneze un contract pe cinci ani cu „los blancos”, care vor intra direct la negocierile directe cu gruparea din Anglia.
- 90 de milioane de euro este cota de piață a lui Enzo Fernandez
- 169 de meciuri, 31 de goluri și 30 de assist-uri are acesta în tricoul lui Chelsea.
Exc🚨 Il Real Madrid ha un accordo verbale con Enzo Fernandez del Chelsea per un contratto di 5 anni. Il #CFC non vuole cedere l’argentino, ma il centrocampista spingerà perché il trasferimento possa avvenire. Previsto a breve un primo contatto tra club. La valutazione sarà… pic.twitter.com/s5vKAejNRa
— Gianluigi Longari (@Glongari) June 20, 2026
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