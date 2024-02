Xavi a transmis un mesaj direct după ce Barcelona a învins-o pe Celta Vigo: „De asta am anunțat că plec” - Antena Sport

Spaniolul a decis să renunțe la salariul din ultimul an al contractului pe care îl are cu formația din La Liga, iar motivul dezvăluit de acesta este unul uluitor.

„I-am spus președintelui să folosească banii pe care ar fi trebuit să îi primesc, în ultimul an al contractului, pentru aducerea următorului antrenor. Am luat multe decizii de-a lungul carierei doar pentru că am simțit că sunt cele mai bune opțiuni.

Cred că este cea mai bună variantă. Totuși, sunt trist pentru că plec de la clubul vieții mele”, a spus Xavi, citat de mundodeportivo.com.