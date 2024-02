Xavi, gest superb pentru FC Barcelona! Motivul pentru care a renunţat la salariul pe un an - Antena Sport

Xavi, gest superb pentru FC Barcelona! Motivul pentru care a renunţat la salariul pe un an

Xavi și-a explicat decizia și a spus că pur și simplu a simțit că aceasta ar fi o decizie foarte bună, în ceea ce privește clubul „vieții lui”.

„I-am spus președintelui să folosească banii pe care ar fi trebuit să îi primesc, în ultimul an al contractului, pentru aducerea următorului antrenor. Am luat multe decizii de-a lungul carierei doar pentru că am simțit că sunt cele mai bune opțiuni.

Cred că este cea mai bună variantă. Totuși, sunt trist pentru că plec de la clubul vieții mele”, a spus Xavi, citat de mundodeportivo.com.

Ronald Koeman înțelege de ce Xavi a anunțat că pleacă de la Barcelona

Ronald Koeman înțelege de ce Xavi a anunțat că pleacă de la Barcelona. Fostul antrenor al grupării catalane a vorbit despre decizia actualului tehnician, care a anunțat că va părăsi clubul la finalul acestui sezon competițional.

Olandezul i-a pregătit pe catalani înainte ca Xavi să ajungă pe banca tehnică a formației. Acesta a plecat de la Barcelona cu scandal, având în vedere faptul că a avut un conflict cu Juan Laporta, în ultima perioadă a mandatului.

Fostul antrenor al catalanilor este de părere că Xavi are cea mai grea meserie din lume, având în vedere presiunea de pe umerii tehnicianului spaniol. Totodată, Ronald Koeman a spus că a experimentat și el acest lucru și că experiența de la Barcelona a fost cea mai dificilă din carieră. „Să fii antrenor la Barcelona e un atac la sănătatea mentală. Să fii jucător la acst club este mult mai distractiv decât a fi antrenor. Xavi este catalan, știe clubul la perfecție, sunt singur că și-a dat seama de acest lucru. Presa din Spania țintește o armă spre tine atunci când lucrurile nu merg bine. Mereu este vina antrenorului. Am experimentat această presiune. Este cea mai grea meserie, cel mai dificil lucru pe care l-am făcut vreodată”, a spus Ronald Koeman pentru Good Morning Eredivise, citat de marca.com.

