"La mulţi ani, rege!" Denis Alibec, asaltat cu mesaje în ziua în care împlineşte 33 de ani - Antena Sport

Louis Munteanu, Dina Grameni, Billel Omrani, Vasile Mogoş şi Adrian Mazilu i-a transmis acelaşi mesaj: „La mulţi ani, fratele meu!”

„La mulţi ani, rege!„, i-a scris un apropiat. Mesaje de felicitare a primit atât de la Farul, cât şi de la actualul său club, Muaither”.

Alibec a avut un mesaj pentru fani, în prima zi din 2024.

„2023 a fost un an plin, cu multe meciuri, exact ce își dorește orice fotbalist care s-a apucat de acest sport din pasiune. Am trăit bucuria unui titlu câștigat cu Farul Constanța, am spus ”da” unei noi provocări în afara țării, la SC Muaither, și, cel mai important, am sărbătorit alături de Echipa Națională, alături de colegi, staff și suporterii minunați, calificarea la Campionatul European.

2024, fii la fel de bun, dacă nu mai bun! La Mulți Ani tuturor!„, a transmis Denis Alibec pe reţelele sociale.



Denis Alibec are un singur regret în 2023 În vara acestui an, Denis Alibec s-a transferat la Muaither SC, formație care evoluează în prima ligă din Qatar. Atacantul român a marcat 4 goluri și a oferit 2 pase de gol în cele 12 meciuri pe care le-a disputat în tricoul celor de la Muaither. El a marcat în ultimele două meciuri disputate de formația sa, în egalul cu Al-Arabi și în înfrângerea cu Al-Wakrah. La revenirea în țară, Denis Alibec a dezvăluit că le-a propus jucători români celor de la Muaither, formaţia la care evoluează în Qatar. În plus, el a recunoscut că le simte lipsa foştilor colegi de la Farul Constanţa, dar încă nu au existat discuţii în privinţa unei posibile reveniri la formaţia de pe malul mării. De asemenea, singurul regret al lui Alibec din acest an este că nu şi-a putut ajuta foştii coechipier în preliminariile Europa League: „Pierdem. E greu acolo. Dar cu antrenorul nou am început să jucăm mai bine, să ne batem cu oricare echipă. Din ianuarie sperăm să câștigăm. Așa am înțeles. Le-am propus români (n.r. să fie transferați la echipă). Nu vă spun care! O să vedeți dacă vor veni. (n.r. 2023, cel mai bun an din cariera ta?) Da, mai ales că am luat și campionatul, ne-am calificat și la EURO. Mai mult de atât ce îmi pot dori? Timpul trece repede, trebuie să ne pregătim și să fim cu capul acolo. Să fim toți sănătoși. E o grupă OK, se putea mai rău. Mergem să ne batem cu ei de la egal la egal și să vedem care se califică mai departe. Da, cu siguranță, trebuie să avem încredere. Am vorbit și cu staff-ul și cu restul colegilor. Suntem încrezători și vom merge acolo să facem o pregătire bună. Să trăiască momentul și să dea totul pe teren. Altă șansă e greu să se mai ivească. Cu mine nu știu ce se va întâmpla. Am un contract și nu pot pleca. Le simt lipsa (n.r. celor de la Farul). Îmi doream să joc și turul de calificare de Europa League, dar asta a fost să fie. Nu e nicio discuție deocamdată (n.r. să mă întorc la Farul în iarnă). Mă uit la meciuri. Surprinzător, 10 puncte pentru FCSB. Să vedem acum", a declarat Denis Alibec.