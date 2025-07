Gigi Becali nu îi iartă pe jucătorii de la FCSB! S-a dezlănţuit la adresa acestora: "Indolenţă" - Antena Sport

Nu m-am supărat pe el, că atât poate. La mine nu e supărare, dar dacă nu îl am eu în lot, nu-l bag. M-ați înțeles? Ce rost are să ai în lot un jucător care nu e de teapa ta? Du-te, tată, unde e de teapa ta! Pe Perianu i-l dau gratis lui Gică, am vorbit deja cu Iașko”, a declarat Gigi Becali, conform digisport.ro.