„A fost fault clar! Ce avantaj?” Jucătorii lui Dinamo au criticat arbitrajul după 0-4 cu CFR Cluj - Antena Sport

Suporterii au fost alături de noi, le mulțumesc! Oriunde jucăm e ca și cum am juca acasă. Le mulțumesc și sper că îi vom face fericiți”, a spus Răzvan Patriche, la digisport.ro.

De asemenea, Gabriel de Moura a spus că echipa lui Adrian Mutu este puternică și că Dinamo ar trebui să se gândească la următoarele meciuri.

„CFR e o echipă foarte bună. Am început meciul bine, am avut ocazii, însă am început să pierdem teren. Ei au controlat meciul. În repriza a 2-a am luat un gol, din păcate, iar lucrurile s-au complicat. Asta este. Rezultatul a fost dur, 0-4. Mâine este o altă zi. În 3 zile avem un meci acasă, foarte important pentru noi. Mergem mai departe.

În prima repriză am început foarte bine, am controlat jocul pentru câteva minute. CFR are calitate, a fost ce a fost. Suporterii lui Dinamo sunt peste tot. E important să stea lângă noi acum. Cred că e sold out deja pentru următorul meci, de pe Arcul de Triumf. Trebuie să jucăm cu capul sus.

Cred că avem o echipă foarte bună, am venit după 2 victorii. Azi ceva nu a mers bine, dar avem o șansă de a acumula puncte, cu Voluntari și Iași. Cred că putem scăpa”, a spus și fundașul.

CFR Cluj – Dinamo 4-0

Echipa CFR Cluj a întrecut vineri seara, pe teren propriu, scor 4-0, formaţia Dinamo Bucureşti, într-un meci din cadrul etapei a 27-a din Liga 1, notează news.ro.

După o primă repriză fără gol, clujenii au deschis scorul după un contraatac, prin Bîrligea, în minutul 52. Scorul a fost majorat de Karlo Muhar, în minutul 68, iar Otele a reuşit o dublă în minutele 79 şi 82, stabilind un scor final parcă prea sever faţă de desfăşurarea generală a meciului.