"A fost un an prost!" Denis Alibec a reacționat după 0-0 cu Oțelul. Cum speră să salveze sezonul - Antena Sport

Denis Alibec a oferit prima reacție după Oțelul – Farul 0-0. Atacantul lui Gică Hagi a spus cum speră să salveze sezonul echipei sale.

Farul a ratat șansa de a-și asigura prezența la barajul pentru Conference League. „Marinarii” pot rata acum șansa de a se lupta pentru calificare, în situația în care UTA nu pierde cu Gloria Buzău și Petrolul o învinge pe Poli Iași.

Cum a reacționat Denis Alibec după 0-0 cu Oțelul

După meci, Denis Alibec a recunoscut că Farul a avut un sezon ratat, având în vedere că a ratat calificarea în play-off-ul Ligii 1. Totuși, atacantul speră ca „marinarii” să repare greșelile din actuala stagiune, printr-o calificare la baraj.

„Noi am vrut să câștigăm, am jucat fotbal mai bine ca în ultimele meciuri. Nu am reușit să marcăm. Am avut multe, am luat și goluri foarte multe, multe meciuri în care nu am reușit să marcăm. A fost un an prost. Am putea salva ceva cu acest baraj de Europa.

Trebuie să fac un control, am simțit ceva. Acum, să vedem, sper să nu fie nimic grav.