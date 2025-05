Oțelul - Farul LIVE SCORE (18:00). Laszlo Balint și Gică Hagi, la ultimul meci din play-out - Antena Sport

Gică Hagi a spus clar că i se pare „o anomalie” modul în care au fost împărţiţi banii.

„Iar un lucru pe care nu-l înţeleg. De ce s-au împărţit aşa banii de la UEFA? Noi nu am băgat juniori? Noi nu am ţinut 5 cu 6? Noi nu am băgat cei mai mulţi români? Noi n-am dat jucători la echipe naţionale?

Păi de ce să se facă clasamente? Şi acolo faceţi clasamente? Păi scuzaţi-mă, s-au împărţit numai din pix lucrurile? De ce nu ne întreabă şi pe noi cum e mai bine?

Cum să se dea nişte bani la două echipe? Păi eu, dacă am respectat regula, de ce să nu primesc?

Iar o anomalie bizară, cel puţin. Împarte-ne la toţi la fel. Câţi suntem? 4, 5, 6, 7? Daţi-ne şi nouă 100, cât o fi. De ce daţi toţi banii la unul? Pe ce criteriu? Doar că ne dorim noi aşa…

O regulă trebuie să nu ţină cont de clasament. Ne daţi să respectăm regulile, dar nu se respectă.

Banii de la UEFA… UEFA nu ne dă banii la toţi? Cum ţinem noi, juniorii, îi trimitem în toată ţara, la competiţii. Vedeţi câte probleme sunt? Multe”, a spus Gică Hagi la conferinţa de presă.