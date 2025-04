"A venit momentul!" Ștefan Târnovanu, anunț despre o posibilă plecare de la FCSB: "Sunt pregătit!" - Antena Sport

„Nu mă bulversează toate aceste speculații, sunt un om echilibrat. Până nu văd nimic concret, până nu începe perioada de transferuri, pentru mine nu contează.

Când se va termina campionatul, atunci voi vedea ce va fi. Nu e o tragedie dacă mai stau, dar consider că a venit momentul, iar la ce an am avut, poate că sunt pregătit”, a spus Ștefan Târnovau, citat de digisport.ro.

Până în momentul de față, Ștefan Târnovanu a apărat poarta FCSB-ului în 160 de meciuri. În cadrul acestor partide, acesta a încasat 172 de goluri.