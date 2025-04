"Arbitrajul a fost de partea lor, 100%" Ștefan Târnovanu, acuzații grave după 0-0 cu Universitatea Craiova - Antena Sport

(n.r. Crezi că v-au consumat meciurile din cupele europene?) Eu cred că ne-au ajutat. Am căpătat experiență”, a spus Ștefan Târnovanu, la digisport.ro.

Florin Tănase a făcut show după 0-0 cu Universitatea Craiova

Florin Tănase a oferit prima reacție după Universitatea Craiova – FCSB 0-0. Jucătorul campioanei a ieșit la atac și a criticat arbitrajul, dar și jocul echipei sale.

Echipa lui Gigi Becali a făcut un pas greșit în lupta pentru titlu. Duelul din Bănie, încheiat la egalitate, a contat pentru etapa a 4-a a play-off-ului din Liga 1.

Florin Tănase s-a arătat mulțumit de rezultatul partidei cu Universitatea Craiova și a transmis faptul că FCSB nu a meritat victoria în Bănie. De asemenea, jucătorul campioanei a spus că echipa sa a arătat bine doar „la încălzire”.

Totodată, Tănase a criticat și arbitrajul și a fost de părere că oltenii lui Mirel Rădoi meritau să încaseze un cartonaș roșu.

„(n.r. Mulțumiți?) Nu cred că meritam mai mult. În a doua repriză am arătat cât de cât bine, am ajuns mai ușor în careul lor. Puteam marca, dar era nemeritat. Este un rezultat echitabil.

(n.r. A părut că ați început bine partida) Când? La încălzire? În prima repriză nu am contat pe faza ofensivă, trebuie să ne dea de gândit. Mai sunt 6 meciuri, putem să arătăm altă față, știm că putem juca fotbal.

Eu am explicațiile mele, nu trebuie să le spun. Vom analiza și trebuie să ajungem cu mingea de mai multe ori în careu, pentru a marca.

(n.r. Se simte oboseala?) Nu are nicio legătură. Eu nu cred că asta e problema. De asta nu am ajuns noi la poartă în prima repriză? Că nu am jucat acum 3 zile? Nu are nicio legătură.

(n.r. Despre meciul cu CFR) Nu am pierdut în deplasare contra unei contracandidate, acum jucăm acasă, unde suntem foarte puternici. Trebuie să luăm cele 3 puncte.

(n.r. Cum ai trăit ocazia lui Mora?) Am văzut mingea în bară și apoi în out. Au avut o ocazie mare, zic eu și cu puțin ajutor așa, cu faulturi ușoare.. asta e. (n.r. Meritau o eliminare?) Eu cred că meritau.. și mai multe faulturi în preajma careului lor”, a spus Florin Tănase.